Mercato Milan, Di Canio lancia la bomba su Bernardo Silva: può arrivare in Serie A? Ultime. Segui gli aggiornamenti

Il calciomercato italiano si accende improvvisamente con un’indiscrezione che potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A. Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, nel corso dell’analisi post-partita di Inter-Napoli, l’opinionista Paolo Di Canio, ex attaccante dal carattere iconico e profondo conoscitore del calcio inglese, ha lanciato una vera e propria bomba: Bernardo Silva potrebbe sbarcare in Italia già in questa sessione di mercato.

L’occasione d’oro per Igli Tare

Il Milan, sempre molto attento alle opportunità internazionali, osserva con estremo interesse. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club rossonero celebre per i suoi colpi lungimiranti e la capacità di trattare con i top club, potrebbe essere l’uomo giusto per tentare l’affondo. Il profilo di Bernardo Silva, fuoriclasse portoghese del Manchester City capace di ricoprire più ruoli tra centrocampo e attacco, è il sogno proibito per alzare il livello qualitativo della rosa.

Secondo quanto riferito dalla fonte Sky Calcio Club, il calciatore avrebbe già manifestato la volontà di chiudere il suo ciclo vincente in Inghilterra. Sebbene l’addio fosse previsto per fine stagione, alcuni club di Serie A starebbero pensando di anticipare la concorrenza per portarlo nel Bel Paese immediatamente.

Il modulo di Allegri e l’innesto di qualità

Per i rossoneri, l’arrivo di un giocatore simile sarebbe il regalo perfetto per Massimiliano Allegri, il tecnico livornese maestro della gestione tattica e della solidità difensiva. In un Diavolo che cerca maggiore fantasia sulla trequarti, il portoghese garantirebbe quella visione di gioco necessaria per innescare le punte.

Massimiliano Allegri, che sta lavorando duramente per riportare lo scudetto sulla maglia dei rossoneri, accoglierebbe a braccia aperte un elemento della caratura di Bernardo Silva. Il nuovo DS del Milan, Igli Tare, è consapevole che per competere ai massimi livelli servono colpi di questo calibro. I tifosi del Diavolo sognano già di vedere il talento lusitano calcare il prato di San Siro, trasformando i rossoneri nella principale candidata al titolo.

La trattativa resta complessa, ma il segnale lanciato da Paolo Di Canio è chiaro: la Serie A è pronta a riaccogliere i grandissimi nomi, e il Milan è in prima fila per recitare un ruolo da protagonista assoluto in questo mercato invernale.