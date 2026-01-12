Nkunku, l’annuncio dopo Fiorentina Milan: pochi dubbi sul suo futuro

Nkunku senza mezzi termini spegne le voci di calciomercato che stanno circolando sul suo conto da diverso tempo

Il futuro di Christopher Nkunku sembra essere più che mai a tinte rossonere. Nonostante le insistenti voci di mercato che lo vedevano vicino a un trasferimento in Turchia, il fantasista francese ha voluto fare chiarezza una volta per tutte. Nel concitato post-partita di Fiorentina-Milan, sfida conclusasi sul punteggio di 1-1 proprio grazie a una sua rete d’autore, l’attaccante ha spento sul nascere ogni speculazione riguardante un suo possibile addio.

Le parole del protagonista

Intercettato dai microfoni della stampa, il numero 10 del Diavolo — talento cristallino dotato di una velocità d’esecuzione fuori dal comune e di una visione di gioco che lo rende un incubo per le difese avversarie — è stato categorico. “Ho le idee chiare sul mio futuro: voglio rimanere qui e giocarmi tutte le mie chance con questa maglia”, ha dichiarato con fermezza.

Il riferimento, nemmeno troppo velato, è all’interesse manifestato dal Fenerbahce. Il club turco, guidato da una dirigenza ambiziosa e sempre alla ricerca di profili internazionali di alto livello, avrebbe sondato il terreno per portare il francese a Istanbul. Tuttavia, Nkunku ha bollato queste indiscrezioni come “semplici speculazioni”, confermando la sua volontà di proseguire il percorso intrapreso a Milano.

Il peso tattico per Massimiliano Allegri

Questa conferma rappresenta una notizia fondamentale per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, allenatore pragmatico e grande gestore di campioni, considera l’ex Lipsia una pedina inamovibile del suo scacchiere offensivo. La capacità di Nkunku di agire sia da trequartista che da seconda punta permette ai rossoneri di variare l’assetto tattico a partita in corso, garantendo quell’imprevedibilità necessaria per scardinare le difese più chiuse.

Il futuro sotto la Madonnina

Con il calciomercato ancora aperto, la dichiarazione d’amore del francese mette al riparo la società di via Aldo Rossi da possibili assalti dell’ultimo minuto. La tifoseria, che ha eletto il francese tra i propri beniamini dopo le ottime prestazioni di inizio stagione, può tirare un sospiro di sollievo. Il legame tra il giocatore e l’ambiente sembra essere ai massimi storici, con l’obiettivo dichiarato di riportare il Milan ai vertici del calcio europeo.