Loftus Cheek può partire, il Milan non perde di vista lo scambio: un’ipotesi da ultimi giorni di mercato

Loftus Cheek potrebbe essere inserito dal Milan all’interno di uno scambio, bisogna però attendere le battute finali del mercato

Con l’avvicinarsi della seconda parte della sessione di trasferimenti, le diplomazie di mercato iniziano a lavorare su soluzioni creative per colmare le lacune nelle rispettive rose. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe tornata prepotentemente d’attualità un’idea affascinante: uno scambio di cartellini che vedrebbe coinvolti i rossoneri e la Vecchia Signora. Al centro dell’intrigo ci sono i nomi di Ruben Loftus-Cheek e Federico Gatti.

I dettagli della possibile operazione

Sebbene al momento non sia stata intavolata una vera e propria trattativa ufficiale, l’indiscrezione suggerisce che la pista potrebbe infiammarsi negli ultimi giorni di agosto. L’operazione nascerebbe da esigenze tattiche speculari. Da una parte, il Diavolo potrebbe beneficiare dell’innesto di Federico Gatti, il difensore centrale ex Frosinone noto per la sua fisicità prorompente e un temperamento da guerriero che ben si sposerebbe con le necessità della retroguardia di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, stratega della fase difensiva e cultore dell’equilibrio, troverebbe nell’italiano un rinforzo affidabile per la sua linea a quattro.

Dall’altra parte, il club di Torino guarda con interesse a Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, un vero gigante d’ebano dotato di una progressione palla al piede devastante e grande forza fisica, rappresenterebbe l’innesto ideale per il centrocampo di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano, celebre per il suo gioco propositivo e la capacità di esaltare gli inserimenti delle mezzali, punterebbe sulla duttilità dell’ex Chelsea per dare muscoli e gol al reparto mediano bianconero.

Scenari per il finale di mercato

Per ora, come sottolineato dalle fonti giornalistiche, si tratta di un’idea embrionale, un “pourparler” che attende la scintilla giusta per trasformarsi in realtà. Tuttavia, la storia del calciomercato insegna che gli affari più complessi spesso trovano compimento proprio nelle ultime ore, quando la necessità di far quadrare i conti e le liste si fa impellente.

Per i rossoneri, privarsi di un elemento come l’inglese non sarebbe una scelta indolore, ma l’arrivo di un difensore pronto e di prospettiva come Gatti garantirebbe una rotazione più sicura in un reparto spesso martoriato dagli infortuni. Resta da capire se le valutazioni economiche dei due cartellini potranno coincidere, permettendo così il fumata bianca su uno degli scambi più clamorosi dell’estate.