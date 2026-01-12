Calciomercato
Calciomercato Milan, Colombo verso il riscatto! Tre le condizioni per l’obbligo, Tare incrocia le dita
Calciomercato Milan, Lorenzo Colombo viaggia verso il riscatto da parte del Genoa: ecco cosa manca per l’obbligo
Il futuro di Lorenzo Colombo sembra tingersi sempre più di rossoblù. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’attaccante di proprietà del Milan è vicinissimo a far scattare le clausole per la permanenza definitiva all’ombra della Lanterna.
Le tre condizioni per l’obbligo di riscatto
Il diritto di riscatto fissato in estate si trasformerà in obbligo al verificarsi di tre obiettivi specifici, tutti attualmente alla portata:
- Presenze: L’obbligo scatta a quota 22. Colombo è attualmente a 19, dunque mancano solo 3 apparizioni.
- Gol: Il traguardo è fissato a 5 reti. Con il gol pesantissimo segnato proprio contro il Milan pochi giorni fa, l’attaccante è salito a quota 4. Manca solo un sigillo.
- Salvezza: Il Genoa deve mantenere la categoria. Nonostante la classifica corta, la squadra di De Rossi sta lottando con determinazione.
L’incasso per il Milan
Se tutte le caselle verranno spuntate, il Genoa verserà nelle casse del club rossonero 10 milioni di euro. Un tesoretto prezioso che Igli Tare potrebbe reinvestire per accontentare le richieste di Allegri (difensore centrale o esterno destro).