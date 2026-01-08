Colombo a Dazn: «Pareggio che vale tantissimo. Esultare contro il Milan? Impossibile, sono nato qua»

Colombo, giocatore rossoblù, ha parlato a Dazn al termine del match di campionato tra Milan e Genoa

Protagonista della serata di San Siro, l’attaccante del Genoa Lorenzo Colombo ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione coraggiosa del Grifone contro la squadra proprietaria del suo cartellino. Il giovane centravanti ha espresso grande soddisfazione per il punto conquistato in un momento delicato della stagione dei liguri, sottolineando la crescita collettiva del gruppo sotto la guida di De Rossi: «Vale tantissimo per il nostro percorso, arrivavamo da 4 partite non positive per i punti. Oggi grande prestazione, abbiamo dimostrato davanti ad uno stadio del genere di poter dire la nostra», ha esordito con orgoglio.

Nonostante il pareggio finale, resta un pizzico di rammarico per una vittoria sfiorata che avrebbe cambiato completamente la fisionomia della classifica rossoblù. Colombo non nega che il colpo grosso sia stato a portata di mano, ma preferisce concentrarsi sugli aspetti positivi della serata: «Siamo andati vicinissimi ai tre punti… Ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno», ha ammesso il calciatore, evidenziando la solidità mostrata contro un attacco stellare come quello milanista.

Colombo, il legame indissolubile con il Diavolo: «Impossibile esultare»

Un tema centrale del post-partita è stato il rispetto mostrato verso il suo passato e il suo club di appartenenza. Anche in questa occasione, Lorenzo Colombo ha scelto di non esultare, confermando un legame sentimentale che va oltre il calcio professionistico. La sua spiegazione è stata netta e carica di emozione: «Impossibile, sono nato qua. È stata una parte troppo importante della mia vita, mi hanno cresciuto che avevo 5 anni. Non esulterò», ha dichiarato fermamente, ribadendo la sua gratitudine per gli anni trascorsi nelle giovanili del Milan.

Il fascino della “Scala del Calcio” continua a sortire un effetto speciale sull’attaccante, che vede nel prato di San Siro un luogo unico al mondo. Per il numero 15 del Genoa, tornare a respirare l’atmosfera rossonera è sempre una fonte di motivazione straordinaria: «È il miglior stadio d’Italia con questi colori, quando entri ti dà un’energia positiva…». Con questa prestazione, Colombo dimostra non solo il suo valore tecnico come terminale offensivo, ma anche una maturità umana che lo rende uno dei profili più interessanti del panorama calcistico italiano.