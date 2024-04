Okafor salva il Milan dalla panchina e conquista questi due primati: ecco quali

Okafor salva il Milan dalla panchina e conquista questi due primati in questo campionato: di cosa si tratta

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola non smette di esaltare Noah Okafor, ancora una volta salvatore del Milan dalla panchina. L’attaccante svizzero, in particolare, ha conquistato due primati.

Il pallone vincente di Reggio Emilia è stato il primo toccato dall’ingresso in campo e quello che gli ha permesso di diventare il subentrato più decisivo del campionato: 5 dei 6 gol totali della stagione in A li ha realizzati entrando a gara in corso.