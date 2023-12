Okafor out sul più bello: svelati i tempi di recupero dell’attaccante del Milan, infortunatosi nel match col Monza

Okafor è costretto a fermarsi proprio sul più bello. Lo svizzero, reduce dalla rete segnata nel finale della sfida di domenica tra Milan e Monza, non potrà scendere in campo per le prossime settimane.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il suo 2023 è finito e il 2024 potrebbe iniziare solo da febbraio in avanti: per Noah, infatti, previsto uno stop di un mese o un mese e mezzo.