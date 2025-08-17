Okafor, il Leeds ci prova veramente: il Milan fissa il prezzo. Svelate le cifre

Okafor può lasciare il Milan a titolo definitivo, il Leeds fa sul serio. Svelato il prezzo!

Le dinamiche del calciomercato continuano a essere al centro dell’attenzione, e il futuro di Noah Okafor è uno dei temi più discussi. L’attaccante svizzero, noto per la sua velocità, la sua capacità di attaccare la profondità e la sua versatilità in campo, è al centro di una trattativa con il Leeds United. Come riportato da Sport Mediaset, i contatti tra i rossoneri e il club inglese sono in corso, ma la distanza economica tra le parti è ancora considerevole, rendendo l’esito della negoziazione incerto.

Dopo averlo valutato attentamente durante la pre-season, il Milan ha stabilito la sua posizione riguardo al giocatore. Il club lombardo ha fissato la valutazione di Okafor in un range compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro. Questa cifra riflette il valore che il Diavolo attribuisce all’attaccante, un profilo giovane ma già con esperienza internazionale, capace di dare un contributo significativo alla squadra. La cifra è stata definita dopo una valutazione tecnica e strategica, prendendo in considerazione il potenziale e la crescita del giocatore.

Il Leeds United, da parte sua, è fermamente interessato ad assicurarsi le prestazioni dello svizzero, ma le cifre richieste dal Milan sono ritenute troppo elevate. La divergenza sulle valutazioni economiche è il principale ostacolo che sta rallentando la trattativa. Tuttavia, il club inglese non ha intenzione di arrendersi e sta cercando di trovare una formula per arrivare a un accordo.

Un altro punto fermo nella posizione del Milan è la modalità di cessione. I rossoneri non prendono in considerazione un’operazione in prestito. La dirigenza del Diavolo è chiara: se Okafor dovesse lasciare il club, lo farebbe a titolo definitivo. Questa scelta risponde alla volontà del club di monetizzare per poi reinvestire il ricavato sul mercato, oltre a liberare un posto in rosa.

La situazione è in continua evoluzione e i prossimi giorni saranno cruciali per capire se le due parti riusciranno a trovare un compromesso. Il Leeds spinge per il trasferimento, ma la fermezza del Milan sulla valutazione del giocatore rende l’affare complicato.