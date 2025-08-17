Vlahovic, resta nel mirino del Milan: c’è anche Hojlund. Le ultime sulla questione attaccante

Vlahovic è nel mirino del Milan, le ultime sulla questione attaccante. Igli Tare ha fatto il punto della situazione

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio reparto offensivo. I rossoneri si sono messi alla ricerca di un profilo giovane e talentuoso che possa garantire gol e una prospettiva a lungo termine. La dirigenza del Diavolo ha le idee chiare, come confermato anche dal direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio, che ha ribadito la necessità di un nuovo centravanti.

La priorità del club di Via Aldo Rossi rimane Rasmus Hojlund, il giovane attaccante danese noto per la sua potenza fisica, la velocità e il fiuto del gol. Le trattative con il Manchester United, proprietario del suo cartellino, sono in corso e il Milan sta cercando di trovare una quadra economica per portare il talentuoso giocatore a San Siro. L’operazione non è semplice, ma i rossoneri sono fiduciosi di poter chiudere l’affare.

Nonostante l’attenzione su Hojlund, la dirigenza milanista non ha accantonato le altre opzioni. Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo della Juventus, resta un nome molto gradito. Il giocatore, celebre per la sua forza fisica, la sua capacità di finalizzazione e il suo carisma, potrebbe rappresentare un’alternativa di lusso. La trattativa per il serbo, tuttavia, è molto più complessa dal punto di vista economico, ma il Diavolo monitora la situazione da vicino, sperando in un’apertura da parte della Juventus.

La certezza, come confermato da Tare, è che un nuovo attaccante arriverà a Milano. La squadra ha bisogno di un rinforzo nel reparto offensivo per affrontare al meglio la prossima stagione, che vedrà i rossoneri impegnati su più fronti, dalla Serie A alla Champions League. La scelta del profilo giusto è fondamentale e il Milan sta lavorando duramente per assicurarsi il giocatore che meglio si adatti al progetto tecnico e alle esigenze tattiche dell’allenatore.

Le prossime settimane saranno decisive per capire chi sarà il nuovo numero 9 del Milan. L’arrivo di un attaccante è una priorità assoluta e i tifosi attendono con ansia l’annuncio ufficiale.