Oettle parla della nuova linea del Milan: «Dopo Berlusconi c’è stata una gestione pessima! Il nuovo stadio? Lo abbiamo comprato, ora dobbiamo fare questo…»

Oettle, a margine di un evento, ha parlato così della rinascita del Milan e della vecchia gestione: ecco le sue parole

In occasione della SPOBIS Conference di Amburgo, il Chief Commercial Officer del Milan, Maikel Oettle, ha analizzato il percorso di rinascita del club sotto la guida di Massimiliano Allegri e della nuova dirigenza. Oettle non ha usato giri di parole per descrivere la situazione ereditata, sottolineando la necessità di una rottura netta con il passato recente per riportare il “Diavolo” ai vertici mondiali.

«Dopo l’era Berlusconi, purtroppo, il club era stato gestito così male che dovevamo fare qualcosa di nuovo» ha ammesso il dirigente, evidenziando come la nuova visione si basi sul prestigio storico della società. Nonostante il digiuno europeo, il Milan resta la seconda squadra più titolata in Champions League, un vantaggio competitivo che la proprietà intende sfruttare per fissare nuovi standard nel settore.

Oettle, la svolta infrastrutturale: addio al vecchio San Siro

Il cuore dell’intervento di Oettle è stato il tema dello stadio, un asset considerato fondamentale per competere con le big d’Europa. Nel 2026, finalmente, il club ha raggiunto un punto di svolta decisivo con l’acquisto dell’area, sbloccando un iter che in Italia è sempre apparso eccessivamente lento.

«Abbiamo comprato lo stadio. Ora stiamo pianificando il nuovo impianto accanto a San Siro» ha svelato il CCO rossonero. Il piano prevede la demolizione di gran parte della struttura attuale, che sopravvivrà solo come museo, per far posto a un’arena all’avanguardia. L’ambizione dichiarata è quella di costruire uno dei migliori impianti del continente, sfruttando il legame con una città globale come Milano: «Abbiamo il vantaggio geografico di essere a Milano, capitale della moda, che ci dà anche una sorta di elemento distintivo».

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: riposo ulteriore verso il Pisa, Jimenez riscattato dal Bournemouth