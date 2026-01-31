RedBird Milan, rivoluzione societaria: addio definitivo al fondo Elliott. Le ultime sul fondo

RedBird Milan, Gerry Cardinale ufficializza il rifinanziamento con l’ingresso di Comvest e saluta definitivamente il fondo Elliott

Il club rossonero volta pagina e lo fa con un’operazione finanziaria destinata a cambiare gli equilibri del futuro prossimo. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità del rifinanziamento operato da RedBird, la società di gestione sportiva guidata da Gerry Cardinale. Dopo anni di coabitazione tecnica, si conclude ufficialmente il legame con il fondo Elliott, segnando un passo storico per la governance del Diavolo. Come riportato da Il Corriere della Sera, la situazione è chiara: «Il Milan è sempre più di Cardinale».

Una nuova era per Massimiliano Allegri

Questa solidità societaria si riflette immediatamente sulle strategie di mercato e sulla serenità dello spogliatoio gestito da Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, tecnico esperto e plurititolato, potrà ora contare su una programmazione sportiva potenzialmente più ambiziosa. La nuova struttura finanziaria, garantita dall’ingresso del fondo Comvest, permetterà infatti alla dirigenza di operare con logiche diverse, puntando a consolidare la rosa dei rossoneri ai vertici del calcio europeo.

Prospettive e ambizioni del club

L’uscita di scena dei precedenti creditori e il consolidamento di RedBird pongono le basi per un ciclo di crescita costante. Con un contratto a lunghissima scadenza per il proprio portiere Mike Maignan e una società finalmente libera da pendenze passate, il gruppo di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare le sfide future con una forza economica rinnovata, pronta a sostenere le ambizioni di vittoria che la piazza milanista richiede da sempre.