Oddo: «Milan da scudetto, Giroud-Ibra compatibili insieme»

Scudetto possibile. Massimo Oddo ha parlato in un’intervista a la Gazzetta dello Sport del Milan e delle possibili ambizioni dei rossoneri per lo scudetto, ma non solo. Ecco le sue parole:

SULLO SCUDETTO – «Avere fra i dirigenti Paolo Maldini fa la differenza. Il Milan è una squadra forte: Inter e Juventus sono leggermente più pronte – prosegue – ma non possiamo dimenticare quanto fatto dal Milan nella passata stagione».

SU PIOLI – «Andare avanti con lo stesso tecnico aiuta anche sul mercato. Pioli conosce perfettamente i suoi e sa cosa serve per migliorare la rosa»

SU IBRAHIMOVIC – «Zlatan era una stella fra le stelle – confessa – oggi è un totem che deve guidare i compagni giovani»

SU I NUOVI ARRIVI – «Giroud è un acquisto da Champions e lo vedo bene insieme ad Ibra, Florenzi ha quella duttilità preziosa e Pellegri è un grande talento”, conclude Oddo»