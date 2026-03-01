Connect with us

Oddo dopo Milan Futuro Folgore Caratese: «Nel secondo tempo miglior partita della stagione»

Oddo ha commentato il pareggio avvenuto tra il suo Milan Futuro e Folgore Caratese, club capolista del girone B di Serie D. Le sue parole

Al termine del pareggio per 1-1 contro la Folgore Caratese, capolista del campionato, Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha parlato ai microfoni del club rossonero, esprimendo soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi, in particolare per il miglioramento nel secondo tempo.

SULLA PARTITA – «Abbiamo affrontato la squadra più forte sia tecnicamente che tatticamente: sono contento perché i ragazzi si sono calati nella partita e hanno capito che oggi non c’era bisogno solo della qualità ma anche di fisicità, scontro fisico. C’è stato soprattutto nel secondo tempo, mentre nel primo abbiamo fatto un po’ più fatica nella costruzione perché loro venivano molto forti in avanti e noi eravamo un po’ bloccati, faticando a trovare le trame giuste. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina e abbiamo costruito a tre contro i loro due attaccanti: abbiamo fatto il miglior secondo tempo della stagione».

SULLE DUE FRAZIONI DI GIOCO – «Nel primo tempo una partita equilibrata, loro sono passati meritatamente in vantaggio su un errore nostro. Nel secondo non c’è stata storia, non c’è stata partita: avremmo potuto fare 3-4 gol, ci è mancato un po’ di cinismo. Però poco importa, l’importante è che la squadra incominci a capire come si deve stare sul campo a seconda delle esigenze della partita».

