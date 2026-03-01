Milan Futuro Folgore Caratese, finisce 1-1: i rossoneri fermano la capolista del girone B

Milan Futuro Folgore Caratese, finisce 1-1 non senza qualche rimpianto per i rossoneri che fermano la capolista del girone B di Serie D

Si chiude sull’1-1 la sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie D tra Milan Futuro e Folgore Caratese, un pareggio che evidenzia due fasi ben distinte nel corso della partita. Se il risultato finale muove la classifica, lascia però anche la sensazione di un’opportunità solo parzialmente sfruttata da parte dei rossoneri.

Il primo tempo: vantaggio per la Folgore Caratese

Nel primo tempo, è la Folgore Caratese a sbloccare il risultato al 38′ con Biondini, che approfitta di una disattenzione difensiva del Milan Futuro per portare avanti gli ospiti. La squadra di Giovanni Renna ha il controllo del gioco per larghi tratti, ma fatica a trovare la profondità giusta e a concretizzare le proprie azioni offensivi. Nonostante il predominio territoriale, il Milan Futuro va all’intervallo sotto di un gol, con il meritato vantaggio della Folgore Caratese.

La ripresa: pareggio di Vladimirov e la ricerca del gol vittoria

Nella ripresa, il Milan Futuro aumenta il ritmo e alza il baricentro, trovando il gol del pari al 60′ grazie a una conclusione precisa di Vladimirov, che finalizza un’azione ben costruita dalla squadra. Il pareggio ristabilisce l’equilibrio e spinge i rossoneri a cercare il gol vittoria. Tuttavia, nonostante gli sforzi di entrambe le squadre, non ci sono occasioni nitide nel finale e il risultato non cambia più.

Un punto che lascia l’amaro in bocca

Il pareggio finale lascia un po’ di amaro in bocca al Milan Futuro, che avrebbe voluto sfruttare l’occasione per conquistare tre punti importanti in chiave classifica. La squadra ha avuto il controllo del gioco per gran parte della gara, ma non è riuscita a finalizzare nel miglior modo possibile. Ora, con questo punto, il Milan Futuro dovrà concentrarsi sulle prossime partite, cercando di migliorare nella gestione degli ultimi metri e nella precisione sotto porta.

