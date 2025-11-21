Connect with us

Oddo e il percorso dell'Italia verso il Mondiale. Contro l'Irlanda del Nord serve questo. Le parole dell'ex rossonero

Inter Milan, Tardelli punta sull'esperienza di Allegri e le idee di Chivu: la sua analisi sul derby

Inter Milan e il parere di Ivano Bordon. Chivu sorprende, ma i rossoneri hanno un vantaggio: ecco quale

Bergomi parla così di Maldini. Una leggenda del calcio che... più perso che vinto. Le parole dell'ex nerazzurro

Inter Milan, Bergomi presenta il derby: tra le scelte di Chivu, Bisseck e... le mosse di Allegri. Le parole dell'ex nerazzurro

4 secondi ago

Oddo

Oddo parla così dell’Irlanda del Nord, prossima avversaria dell’Italia per la qualificazione ai Mondiali. Le parole dell’ex rossonero

L’accoppiamento con l’Irlanda del Nord per la qualificazione ai prossimi Mondiali ha sollevato un cauto ottimismo nel mondo del calcio italiano. L’ex difensore Massimo Oddo ha espresso il suo parere alla Gazzetta dello Sport, sottolineando come la Nazionale abbia evitato avversari sulla carta “ancora più problematici”. Oddo ha ammesso che, “con tutto il rispetto l’Irlanda del Nord è formata da giocatori di divisioni minori”.

La vera garanzia per superare l’ostacolo è, secondo Oddo, il CT: “Rino sarà la garanzia: terrà tutti coi piedi per terra preparando ogni minimo dettaglio”. L’appello di Oddo è chiaro: “E che sia ascoltato: serve un gruppo di uomini che recepisca il messaggio e comprenda l’importanza dell’obiettivo, per tutto il movimento”.

Oddo ma non solo, le parole di Gravina

A rafforzare il clima di fiducia è intervenuto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Durante il ‘Sport Industry Talk’ organizzato da Rcs Academy, il numero uno della Federazione ha voluto difendere la Nazionale dalle critiche. “Il mio ottimismo deriva dall’entusiasmo che vedo all’interno di questa squadra,” ha dichiarato Gravina.

Il presidente ha manifestato pieno sostegno per lo staff tecnico e i giocatori: “Devo necessariamente essere ottimista nel credere in Rino Gattuso e nei ragazzi che non sono così scarsi come da qualche parte si vuole fare emergere”. Gravina ha concluso ribadendo un concetto fondamentale: “Io sono convinto che andremo ai Mondiali, ma non si va ai Mondiali perché ti chiami Italia… Si va ai Mondiali perché si vince, perché progetti e lavori e noi stiamo cercando di fare questo”.

