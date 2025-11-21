Marotta lancia l’appello per l’Italia: ecco cosa bisogna fare. Le parole del presidente dell’Inter

Connect with us

Marotta, presidente dell’Inter, ha lanciato un appello all’unità della componente calcistica italiana in vista della qualificazione ai Mondiali

Intervenuto a Milano durante la settima edizione di ‘Sport Industry Talk – L’economia dello sport’, organizzata da Rcs Academy, Marotta ha dichiarato: “Dobbiamo stare tutti uniti per un obiettivo mondiale. Vorrei fare un assist a Gravina: dobbiamo stare uniti perché arrivare ai Mondiali è un traguardo importante”.

Inter Marotta: le critiche e l’autocritica dopo il risultato

Il dirigente nerazzurro ha sottolineato come la valutazione del percorso della Nazionale debba essere fatta a posteriori: “L’esito finale sarà il momento della critica e dell’autocritica, non solo la componente federale, ma anche le società e i club”.

Marotta ha inoltre sollevato una riflessione critica sul contesto internazionale, evidenziando una disparità: “In un contesto che deve essere attenzionato meglio, oggi hanno già il pass per il Mondiale alcune società che nel ranking vanno oltre la cinquantesima posizione”.

