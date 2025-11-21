Marotta lancia l’appello per l’Italia: ecco cosa bisogna fare. Le parole del presidente dell’Inter

Marotta, presidente dell’Inter, ha lanciato un appello all’unità della componente calcistica italiana in vista della qualificazione ai Mondiali

Intervenuto a Milano durante la settima edizione di ‘Sport Industry Talk – L’economia dello sport’, organizzata da Rcs Academy, Marotta ha dichiarato: “Dobbiamo stare tutti uniti per un obiettivo mondiale. Vorrei fare un assist a Gravina: dobbiamo stare uniti perché arrivare ai Mondiali è un traguardo importante”.

Inter Marotta: le critiche e l’autocritica dopo il risultato

Il dirigente nerazzurro ha sottolineato come la valutazione del percorso della Nazionale debba essere fatta a posteriori: “L’esito finale sarà il momento della critica e dell’autocritica, non solo la componente federale, ma anche le società e i club”.

Marotta ha inoltre sollevato una riflessione critica sul contesto internazionale, evidenziando una disparità: “In un contesto che deve essere attenzionato meglio, oggi hanno già il pass per il Mondiale alcune società che nel ranking vanno oltre la cinquantesima posizione”.

