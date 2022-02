Nuovo San Siro, Milan e Inter pressano: quando sarà inaugurato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nuovo San Siro, La Cattedrale, rimane la priorità per Milan e Inter che pressano per provare ad accorciare i tempi. Lo stato delle cose è raccontato questa mattina da Gazzetta:

«La Cattedrale sarà il nuovo punto di riferimento della zona San Siro, oltre che la nuova «casa» di Inter e Milan.

Un tema che torna di attualità alla vigilia di un nuovo derby: i due club ora hanno fretta e vorrebbero infatti accelerare l’inizio dei lavori per il nuovo stadio di Milano, la «Cattedrale», appunto, progettata dallo studio Populous.

Uno stadio moderno, per i due club milanesi, è ritenuto una necessità. Si aspetta un nuovo incontro con il sindaco Beppe Sala, rientrato dagli impegni che lo hanno visto presenziare anche all’Olimpiade invernale di Pechino. I prossimi Giochi della neve, quelli di Milano-Cortina 2026, avrebbero potuto avere la cerimonia inaugurale nella «Cattedrale», il nuovo San Siro, ma l’impianto progettato da Populous, che sorgerà accanto al «vecchio» Meazza (nell’attuale area parcheggio) non sarà pronto prima del 2027».