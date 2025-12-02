Nuovo San Siro, parla l'assessore Riva. La speranza sulle parole di Scaroni, l'impianto e... il suo nome. Ecco le parole

Nuovo San Siro, l’assessore Riva parla così in vista di Milano Cortina 2026, la speranza di Scaroni e il nome dell’impianto

L’Assessora allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva, ha tracciato il bilancio dei preparativi per i Giochi Olimpici Invernali del 2026 e ha fatto il punto sul progetto del nuovo stadio condiviso dalle due squadre meneghine. Riguardo alle Olimpiadi, Riva ha parlato di “un’emozione unica”, sottolineando che la città si sta preparando a ospitare l’evento più grande mai organizzato grazie a una visione innovativa: ospitare i Giochi Invernali “senza avere le montagne”. Un successo frutto di un’alleanza strategica che, secondo l’assessora, è fondamentale per mantenere Milano “competitiva per le grandi competizioni internazionali”.

Nonostante la complessità di un evento globale come le Olimpiadi, Riva ha espresso una netta priorità in termini di difficoltà burocratiche e progettuali: “Stadio batte Olimpiade, non c’è dubbio”. L’operazione per la nuova casa di Inter e Milan è durata più di sei anni, cercando la soluzione migliore “all’altezza delle grandi capitali europee” e che soddisfacesse i club. Si tratta di un investimento monumentale, superiore al miliardo di euro, destinato non solo alle squadre ma anche alla riqualificazione di un intero quartiere.

Nuovo San Siro, L’Alleanza Nerazzurra e Rossonera: Un Modello di Civiltà

La decisione di Inter e Milan di condividere il nuovo impianto anche in futuro viene vista da Riva come un “segnale di civiltà”, evidenziato dal fatto che “i tifosi tornano a casa insieme in metro senza problemi”. Questa scelta è ritenuta anche un “modello sostenibile”, evitando che un ulteriore spazio cittadino venisse dedicato a un secondo stadio. I tempi di realizzazione dipendono ora dalla velocità dei club nell’ultimare il progetto definitivo e dalla durata della conferenza dei servizi. L’obiettivo realistico è completare l’opera entro il 2032, in tempo per gli Europei di calcio, ma l’assessora spera che il presidente del Milan Scaroni abbia ragione nel pronosticare il 2030. Un desiderio particolare è stato espresso anche sul nome: nonostante le alternative proposte, l’auspicio di Riva è che venga mantenuto lo storico e identitario nome di San Siro.

