Nuovo allenatore Ranger: tutti i nomi per la panchina, no a Gattuso

I Glasgow Rangers sono alla ricerca del sostituto di Steven Gerrard, andato all’Aston Villa, ecco tutti i nomi per la panchina

Caccia al sostituto. I Glasgow Rangers sono alla ricerca del sostituto di Steven Gerrard, manager che ha lasciato il club in questi giorni per diventare il nuovo allenatore dell’Aston Villa.

Secondo quanto riportato da Sky Sports il club campione di Scozia è in queste ore in una fase di valutazione, non ha ancora sciolto le riserve. Ci arebbero stati contatti positivi con l’entourage dell’olandese Giovanni van Bronckhorst. Non rientrano invece nei piani Derek McInnes e Gennaro Gattuso, opzioni già scartate dal club di Ibrox.