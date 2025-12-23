Nuova Maglia Milan, la divisa da trasferta per la stagione 2026/27 sarà bianca con dettagli oro e nero

Nuova maglia Milan, spuntano indiscrezioni sulla divisa da trasferta per la stagione 2026/27: sarà bianca con dettagli oro e nero

Il Milan si prepara a un ritorno allo stile regale per la stagione 2026/2027. Secondo le prime indiscrezioni trapelate da FootyHeadlines, la seconda maglia firmata Puma manterrà la storica base bianca, ma sarà arricchita da inserti inediti in oro e nero. Si tratta di una scelta cromatica molto attesa dai tifosi, poiché i dettagli dorati sulla divisa da trasferta non si vedevano dalla stagione 2016/17, l’ultima annata dell’era Berlusconi.

Questa direzione estetica suggerisce la volontà del brand tecnico di unire la tradizione cromatica del club a un tocco di prestigio moderno. Il contrasto tra il bianco candido della maglia e le rifiniture metalliche promette di rendere il kit uno dei più raffinati degli ultimi anni, distaccandosi dalle sperimentazioni grafiche viste nelle stagioni più recenti per puntare su un look più minimale e iconico.

Tradizione e strisce classiche per la prima divisa

Non solo la maglia away, ma anche il kit home subirà una trasformazione significativa verso la sobrietà. Dopo diversi anni caratterizzati da design astratti e reinterpretazioni creative delle strisce, Puma sembra intenzionata a tornare alle origini. La prima maglia 2026/27 vedrà infatti il ripristino delle iconiche bande rossonere nella loro forma più tradizionale e simmetrica. I loghi e gli sponsor saranno realizzati in bianco, completando un pacchetto stilistico che celebra la storia del club senza inutili distorsioni grafiche.