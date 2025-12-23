Nuova Maglia Milan, Puma pensa a uno stile classico per la stagione 2026/27: ecco i dettagli

Nuova Maglia Milan, Puma vuole invertire la tendenza: si torna alle strisce rosse e nere tradizionali. Ecco i dettagli

Il legame tra il Milan e il suo sponsor tecnico PUMA si appresta a vivere una nuova fase stilistica che farà felici i puristi e i sostenitori della tradizione. Secondo le indiscrezioni raccolte dal portale specializzato Footy Headlines, la progettazione della prima maglia per la stagione 2026/2027 segnerà una netta inversione di tendenza rispetto alle ultime stagioni, caratterizzate da un’intensa sperimentazione grafica.

Nuova Maglia Milan, tornano le strisce rosse e nere tradizionali

Negli ultimi anni, PUMA ha spesso osato con design non convenzionali: dalle strisce a larghezza variabile a pattern digitali, fino a reinterpretazioni moderne che hanno talvolta diviso la tifoseria. Tuttavia, per il kit “Home” del 2026, il brand tedesco ha deciso di puntare sul potere dell’identità storica. Il design tornerà infatti a proporre le iconiche strisce rosse e nere nella loro forma più pura e tradizionale. Le bande verticali saranno regolari e simmetriche, richiamando le divise leggendarie che hanno fatto la storia del club tra gli anni ’80 e ’90.

A completare questo look votato al “classicismo rossonero”, ci saranno i dettagli cromatici dei loghi: sia lo stemma dello sponsor tecnico che i partner commerciali dovrebbero essere realizzati in bianco, garantendo un contrasto pulito ed elegante che esalta i colori sociali. Questa scelta sembra rispondere alla volontà dei tifosi di rivedere un Milan esteticamente riconoscibile al primo sguardo, eliminando eccessivi fronzoli grafici per lasciare spazio alla simbologia classica del Diavolo. Si prospetta, dunque, una divisa che celebra le origini e la nobiltà del club, pronta a diventare un pezzo da collezione per i nostalgici e per chiunque ami lo stile senza tempo della Milano calcistica.