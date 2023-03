Milan Femminile, Nouwen: «Abbiamo voglia di sfidare la Juve»

Aniek Nouwen, difensore del Milan Femminile, ha parlato della sfida di oggi contro la Juve: le sue dichiarazioni

Intervistata da Tuttosport, il difensore del Milan Femminile, Aniek Nouwen, ha parlato così della sfida di oggi contro la Juventus:

«Noi siamo pronte. C’è voglia di rivincita per quello che è successo nello scorso fine settimana a Roma, quindi abbiamo tanta voglia di andare in campo e combattere. Anche perché l’ultima volta abbiamo vinto. Sicuramente diamo il 110% ogni volta che le sfidiamo, ma questo lo facciamo con tutte le avversarie. Poi, come ho detto, c’è voglia di rivincita. Anche nei due precedenti scontri era così».