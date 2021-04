Nocerino parla di Donnarumma e lo difende, esprimendo il proprio punto di vista in maniera forte e determinata a far passare il messaggio

PER UN SORRISO- «Non posso mettere in discussione un professionista per un sorriso. Io alcune volte sorridevo dal nervoso. Non voglio giustificare nessuno, cerco solo di spiegare un discorso che secondo il mio punto di vista è meno importante di una parata. C’è più un accanimento sul rinnovo che sul sorriso che automaticamente è portato a quello. A me quello dispiace perché poi andiamo a vedere il sorriso che lui ha fatto ma non andiamo a vedere magari le parole che si sentivano durante la partita che lui quando faceva la parata o c’era…richiamava, urlava. Questo non vale? Mi fa imbestialire perché noi andiamo a cercare il brutto, creare una notizia che non c’è».

SULLA TRATTATIVA- «Tutte le trattative hanno il loro tempo, soltanto che noi ci dobbiamo accanire, dobbiamo proprio pensare ai fatti degli altri e magari non pensare alle cose più importanti».