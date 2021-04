Capello: «Donnarumma? Non ne farei un caso. Oggi tutto amplificato»

Capello esprime il proprio pensiero su quanto starebbe accadendo a Donnarumma, reso secondo i tifosi di aver riso troppo insieme a Reina

Capello esprime il proprio pensiero su quanto starebbe accadendo a Donnarumma, reso secondo i tifosi di aver riso troppo insieme a Reina. Le sue parole riportate da Corriere della sera.

NON NE FAREI UN CASO- «Certo, dopo una sconfitta del genere ci si può aspettare qualcosa di diverso, però non ne farei un caso. Reina è un suo amico, ci sta che abbiano scherzato. Purtroppo oggi con i social viene tutto amplificato. Se io fossi l’allenatore di Donnarumma, non mi arrabbierei. Per niente».