Jashari al Milan: rottura imminente con il Brugge? La decisione del centrocampista mette all’angolo il club belga

Jashari vuole solo il Milan: il centrocampista ha deciso di non presentarsi oggi alla ripresa degli allenamenti del Brugge

Il calciomercato Milan continua a essere uno dei club più attivi sul fronte del calciomercato e, come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, l’obiettivo principale per il centrocampo rossonero, Ardon Jashari, potrebbe essere a un passo dalla rottura definitiva con il suo attuale club, il Club Brugge. La situazione è in rapida evoluzione e le prossime ore saranno decisive per capire le sorti del talentuoso centrocampista svizzero, che sembra avere la ferma intenzione di vestire la maglia del Diavolo.

La determinazione di Jashari di trasferirsi a Milanello è nota da tempo. Il giocatore, infatti, sta spingendo con forza per questa soluzione, attratto dalla prospettiva di lavorare sotto la guida del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri. L’interesse del Milan per Jashari non è certo una novità: il suo nome circola da diverse settimane come priorità assoluta per rinforzare la mediana, un reparto che il club intende rendere ancora più competitivo in vista della prossima stagione.

Oggi, martedì 15 luglio 2025, è una data cruciale in questa vicenda. È infatti prevista la ripresa degli allenamenti per il Club Brugge. Tutti gli occhi sono puntati su Jashari: si presenterà agli ordini del suo attuale tecnico o deciderà di non prendere parte alla seduta, manifestando così in maniera chiara e inequivocabile la sua volontà di lasciare la squadra belga? Questa eventualità segnerebbe, di fatto, una rottura che potrebbe accelerare notevolmente il suo passaggio al Milan.

Il pressing del Milan e la volontà del giocatore sono elementi che creano un mix esplosivo. Il direttore sportivo Geoffrey Moncada e l’area scouting rossonera, in particolare con il lavoro di Antonio D’Ottavio, sono da tempo al lavoro per trovare la formula giusta per portare Jashari a Milano. L’idea è quella di costruire un centrocampo solido e dinamico, capace di supportare sia la fase difensiva che quella offensiva, e Jashari risponde perfettamente a queste caratteristiche. La sua giovane età, unita a una visione di gioco notevole e a una ottima tecnica, lo rendono un profilo estremamente interessante per il progetto rossonero.

L’insistenza di figure chiave come Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimović è un ulteriore segnale della determinazione del Milan a chiudere l’affare. La dirigenza rossonera sa di dover agire con tempismo per evitare inserimenti di altri club europei che, attratti dalle qualità di Jashari, potrebbero tentare un affondo. La velocità delle operazioni in questi giorni sarà fondamentale.

Nonostante le difficoltà che spesso si incontrano nelle trattative di mercato, l’ottimismo intorno all’operazione Jashari al Milan è crescente. La sensazione è che il Club Brugge, di fronte alla determinazione inossidabile del giocatore e a un’offerta adeguata da parte del Milan, possa cedere. Le prossime ore, con la ripresa degli allenamenti in Belgio, saranno il vero banco di prova per questa trattativa che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi rossoneri. Resta da vedere se il sogno di Ardon Jashari di giocare a San Siro sotto la guida di Allegri diventerà presto realtà.