Serafini: «Vi dico cosa penso della risata di Donnarumma con Reina»

Luca Serafini ha commentato la discussa risata di Donnarumma con Pepe Reina al termine di Lazio-Milan

Luca Serafini, giornalista sportivo da sempre vicino alle tematiche rossonere, ha commentato su altropensiero la discussa risata di Donnarumma nel post Lazio-Milan:

«Siamo tutti omosessuali con il sedere degli altri, specie se travolti dalla fede calcistica che ancora – almeno tra i tifosi – è aggrappata a valori, senso di appartenenza, fedeltà, rispetto, che per il resto nel mondo del pallone latitano ad ogni livello. Quindi il tifoso pretende che il suo campione, la sua bandiera, il suo beniamino pensi, parli e si comporti come il tifoso stesso vorrebbe. Senza retorica, una risata isterica anche dopo un dramma, umano o sportivo, può scapparci. Sorridere o semplicemente scuotere il capo sarebbe stato meglio, evitare l’incontro in campo e vedersi negli spogliatoi sarebbe stata invece la perfezione. Ma non siamo tutti uguali, non ci comportiamo a seconda della fama, dello stipendio e del ruolo pubblico che abbiamo. Specie a 21 anni, anche se a quell’età si è comunque abbastanza maturi per poter decidere»