Maldini Donnarumma, la reazione al termine di Lazio Milan è opposta

Maldini Donanrumma, la reazione opposta al termine di Lazio-Milan: ecco le immagini dei due protagonisti

Paolo Maldini e Gianluigi Donnarumma rappresentano, in modo diverso, l’attuale Milan che dopo un anno e mezzo ad altissimi livelli e grandi ambizioni si ritrova per la prima volta in stagione fuori dalla zona Champions League.

L’obiettivo è ancora alla portata ma la tremenda sconfitta subita questa sera all’Olimpico manifesta, insieme alla gara persa in casa col Sassuolo, il tracollo dei rossoneri in questo finale di stagione. A far discutere sui social è la reazione opposta avuta dai due protagonisti dei recenti rumors di calciomercato: da un lato Maldini a capo chino e dall’altro Gigio Donnarumma intento a scherzare con l’ex compagno Pepe Reina. Un’immagine che non significa nulla ma che forse rappresenta quell’anima che una volta c’era e che ora non c’è più.