Classifica avulsa per la Champions, la situazione del Milan

Classifica avulsa, per la Champions League è lotta fino all’ultima giornata. La situazione del Milan ad oggi

CLASSIFICA AVULSA – Il Napoli batte il Torino e sale a 66 punti, agganciando la Juve che invece si ferma contro la Fiorentina al Franchi. Il Milan cade all’Olimpico e scende al quinto posto. Zona Champions affollata, quali sono i criteri a parità di punti?

L’attuale classifica viene stilata in base alla differenza reti generale, ma non sarà così alla fine della stagione. I criteri saranno infatti altri, ovvero scontri diretti, reti negli scontri diretti e differenza reti generale.

Manca all’appello ancora Juventus-Milan e, potenzialmente, Atalanta-Milan all’ultima giornata. Se prendiamo in esame solo le tre squadre a pari punti, i rossoneri nella classifica avulsa sono dietro tutti: Napoli e Juventus a 6 punti e Milan a 3.

In quanto a differenza reti negli scontri diretti, invece, Juve +2, Napoli e Milan -1. In altri termini i rossoneri attualmente sono fuori. Anche in caso di vittoria contro la Juventus e parità di punti alla fine del campionato, Pioli dovrebbe rimanere indietro per la differenza reti generale (a meno di stravolgimento nell’attacco milanista).

L’unica possibilità nelle mani di Ibrahimovic e compagni e vincere le rimanenti partite e sperare magari in un passo falso della Juve contro l’Inter.

Inter 79

Atalanta 68

Napoli 66

Juventus 66

Milan 66

Lazio 61*