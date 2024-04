Conte Milan: spunta l’indizio social sul futuro, il GESTO dell’allenatore che fa sognare i tifosi

Conte resta il grande sogno dei tifosi del Milan per il dopo Pioli. Il gesto social dell’allenatore alimenta le speranze

Il Milan si guarda intorno per il successore di Pioli, destinato a salutare a fine stagione la panchina rossonera. I tifosi in questi giorni e in queste ore stanno rendendo chiara la loro speranza con un nome su tutti in cima alla lista: Conte.

Proprio l’allenatore ha alimentato le speranze con un gesto sui social: un like sotto un commento di un tifoso milanista con scritto “mister” accompagnato da un cuore sotto un post pubblicato sul suo profilo social