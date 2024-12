Milan Stella Rossa, Theo Hernandez delude ancora: «Dispiace accanirsi però...»

Milan Stella Rossa, ennesima prova deludente di Theo Hernandez: il terzino rossonero appare svagato e apatico in campo

Come riportato dalla pagelle di Tuttosport, Theo Hernandez, nella gara vinta ieri sera dal Milan per 2-1 contro la Stella Rossa, è stato di nuovo uno dei peggiori in campo tra le fila del club rossonero. Questo il giudizio del noto quotidiano:

PAROLE – «Spiace accanirsi, ma il giallo che rimedia gettando il secondo pallone in mezzo al campo, anziché fuori è un’altra dimostrazione di un atteggiamento sbagliato. La prestazione? Comunque non sufficiente».