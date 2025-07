Calciomercato Milan: Sportiello all’Atalanta, Terracciano vice Maignan in rossonero! Cifre e dettagli delle due operazioni

Calciomercato Milan, si sta per chiudere la girandola di portieri che vede coinvolti Sportiello e Terracciano: cifre e dettagli

Il calciomercato Milan entra nel vivo con movimenti cruciali nel ruolo dei portieri, che stanno ridefinendo le gerarchie tra le squadre di Serie A. Al centro dell’attenzione le operazioni che coinvolgono Marco Sportiello, Pietro Terracciano, Atalanta, Milan e Fiorentina. Un vero e proprio valzer di guantoni che promette di movimentare le prossime settimane.

Sportiello Torna a Casa: L’Affare Fatto con l’Atalanta

Come anticipato e ora confermato, Marco Sportiello ha raggiunto un accordo completo per il suo ritorno all’Atalanta. Le cifre dell’operazione, svelate nella serata di venerdì, hanno trovato piena intesa tra le parti. Questo trasferimento segna un ritorno importante per il portiere, che riabbraccia la maglia nerazzurra dopo diverse stagioni. La sua esperienza e conoscenza dell’ambiente bergamasco saranno un valore aggiunto per la Dea, che punta a consolidare la propria porta con un elemento affidabile.

L’ufficialità di Sportiello all’Atalanta è attesa a brevissimo. Il via libera definitivo non dovrebbe tardare, in quanto l’operazione è strettamente legata ai movimenti in casa Milan e Fiorentina. Sportiello, infatti, era in uscita dal Milan, dove ricopriva il ruolo di secondo portiere alle spalle di Mike Maignan. Il suo passaggio all’Atalanta libera un posto cruciale nella rosa rossonera, innescando una reazione a catena nel mercato degli estremi difensori.

Terracciano al Milan: Il Nuovo Vice Maignan

Parallelamente all’addio di Sportiello, il Milan sta definendo gli ultimi dettagli per assicurarsi le prestazioni di Pietro Terracciano, destinato a diventare il nuovo vice Maignan. Proveniente dalla Fiorentina, Terracciano è stato individuato come il profilo ideale per affiancare il portiere francese, offrendo garanzie di affidabilità e professionalità. Si parla di un probabile contratto biennale, a testimonianza della fiducia che il club rossonero ripone nelle sue qualità.

Questa mossa è fondamentale per il Milan, che non vuole farsi trovare impreparato in un ruolo così delicato. La scelta di Terracciano è un segnale chiaro: il Diavolo cerca un portiere che, pur consapevole del suo ruolo di riserva, sia sempre pronto a subentrare e garantire prestazioni all’altezza. La sua esperienza in Serie A e la sua comprovata serietà lo rendono un acquisto intelligente e mirato.

La Fiorentina Non Chiede Indennizzi: Una Questione di Bonus

Un aspetto interessante dell’affare Terracciano riguarda la posizione della Fiorentina. Il club viola, infatti, non chiederà indennizzi economici per la cessione del portiere. Questa decisione evidenzia una politica volta a facilitare il trasferimento, probabilmente in virtù del buon rapporto tra i club o di una valutazione strategica della rosa. Invece di una somma fissa, i viola si accontenteranno di qualche bonus legato alle presenze future di Terracciano con la maglia del Milan. Questo meccanismo premiale è una soluzione sempre più diffusa nel calciomercato, che permette alle squadre di ottenere un ritorno economico legato alla performance del giocatore.

Questa operazione, come riportato da Alfredo Pedullà, è un esempio lampante di come il mercato dei portieri sia spesso interconnesso. Il domino che si è creato con l’uscita di Sportiello dal Milan, l’arrivo di Terracciano ai rossoneri e il suo addio dalla Fiorentina dimostra la dinamicità e la complessità delle trattative. Le squadre sono costantemente alla ricerca della giusta alchimia tra esperienza, giovani promettenti e affidabilità, soprattutto in un ruolo così nevralgico come quello del portiere.

In sintesi, il calciomercato si accende con questi movimenti strategici che ridefiniscono gli assetti delle squadre. L’Atalanta si assicura un volto noto e affidabile come Sportiello, mentre il Milan trova in Terracciano il profilo ideale per garantire sicurezza alle spalle di Maignan. La Fiorentina, dal canto suo, opta per una soluzione flessibile che potrebbe comunque portare benefici economici futuri.