Calciomercato Milan, accordo già trovato per il sostituto di Sportiello: ecco chi arriverà in caso di sua partenza. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, si registra un contatto tra Atalanta e Milan per sbloccare il trasferimento a Bergamo di Marco Sportiello. Il portiere, 33 anni, farebbe estremamente comodo agli orobici, soprattutto per un discorso legato alle liste UEFA, essendo stato formato calcisticamente proprio dalla “Dea”. Al Milan dal 2023, Sportiello ha raccolto in due stagioni 12 presenze in tutte le competizioni, fungendo principalmente da riserva.

L’eventuale partenza di Sportiello aprirà la porta all’arrivo di un nuovo vice-Maignan, e il nome del sostituto individuato è quello di Pietro Terracciano, in uscita dalla Fiorentina. Il 35enne portiere, chiuso da David de Gea (arrivato alla Fiorentina proprio a parametro zero in questa sessione di mercato), ha ancora un anno di contratto con il club viola. Sembra che il Milan abbia già trovato un accordo per un contratto biennale con Terracciano.

Per il portiere campano, si tratterebbe di un’opportunità significativa dopo una carriera solida. Vanta 120 presenze in Serie A con squadre come Catania, Empoli e Fiorentina, oltre a 28 presenze con i gigliati in UEFA Conference League, dimostrando esperienza anche in campo internazionale. Il suo arrivo garantirebbe al Milan un portiere affidabile e con un’ottima conoscenza del campionato italiano, pronto a subentrare in caso di necessità e a supportare la prima scelta tra i pali.