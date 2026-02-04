Nkunku Milan, con il Bologna la rete che segna la rinascita dell’attaccante francese: il dato che certifica la crescita

Nkunku Milan, con il Bologna arriva la quinta rete in sei partite di Serie A per l’attaccante franceese. Un dato evidenzia la sua crescita

Christopher Nkunku sta vivendo un periodo di grande prolificità, con il suo gol contro il Bologna che conferma il suo stato di forma eccezionale. Il giocatore, protagonista nelle ultime sei partite di Serie A, ha messo a segno cinque gol, un dato che eguaglia il numero complessivo di reti realizzate nelle precedenti 48 gare disputate tra Serie A e Premier League.

Nkunku, il cambio di marcia: numeri che fanno la differenza

Nkunku sta dimostrando di essere decisivo in queste ultime gare, con una continuità che non si era vista nelle stagioni precedenti e nell’avvio di questa. In sole sei partite ha raggiunto la stessa cifra realizzativa di molte più gare, segno di un’impennata significativa nella sua produttività in campo.

Il calciatore, sempre più fondamentale per la squadra rossonera, continua a crescere e a confermarsi come uno dei principali riferimenti offensivi del Milan, portando il suo contributo decisivo nelle partite cruciali per la squadra. Con questi numeri, Nkunku sta diventando un attaccante sempre più decisivo, pronto a guidare il Diavolo verso nuovi traguardi.

