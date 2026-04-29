Nkunku Milan, sarà addio! Cessione programmata: per il francese i rossoneri chiedono questa cifra

Nkunku Milan, sarà addio! C’è anche il suono nome tra i partenti in casa rossonera: questo il prezzo fissato per l’attaccante francese

Tra Christopher Nkunku e il Milan l’addio sembra ormai lo scenario più probabile. L’attaccante francese, arrivato dal Chelsea con grandi aspettative, non è riuscito a imporsi nel progetto rossonero e la sua esperienza a Milano potrebbe chiudersi dopo una sola stagione insieme a quella di altri giocatori rossoneri finiti ai margini del progetto.

Il suo inserimento non è mai stato semplice. Utilizzato spesso da centravanti, ruolo non pienamente adatto alle sue caratteristiche, Nkunku ha faticato a trovare continuità e incisività. Come ricordato dal Corriere dello Sport, il Milan sperava di ripetere un percorso simile a quello di Christian Pulisic, rilanciato dopo l’esperienza inglese. Con il francese, però, la missione non ha prodotto gli stessi risultati.

Pagato 38 milioni di euro più 4 di bonus, Nkunku ha chiuso finora con appena 6 gol stagionali. Il suo miglior momento è arrivato tra fine dicembre e gennaio, ma prima e dopo non è riuscito a lasciare il segno. Anche il recupero della migliore condizione atletica non ha cambiato il rendimento in modo significativo.

NKUNKU MILAN, CESSIONE IN VISTA

Per questo motivo, una delle priorità del prossimo mercato rossonero sarà trovare una sistemazione per Nkunku. La cessione appare oggi la soluzione più logica sia per il club sia per il giocatore, che ha bisogno di ritrovare fiducia e centralità tecnica.

A gennaio si era mosso il Fenerbahce, club turco che potrebbe tornare alla carica nei prossimi mesi. Non è però escluso che altre società europee possano sondare il terreno.

Il Milan ha già fissato un paletto economico chiaro: serviranno almeno 30 milioni di euro per evitare una minusvalenza a bilancio. Una cifra non semplice, ma necessaria per chiudere senza danni economici un’operazione fin qui deludente.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora