Nkunku, l’annuncio di Tedesco: «Capisco le voci. Ma penso sia improbabile»

Nkunku al Fenerbahce è una voce che è girata con insistenza, su questo è proprio intervenuto l’allenatore dei turchi

«Capisco le voci. Il mercato di gennaio però è particolare, non puoi decidere chi vuoi prendere, non dipende solo da te. In questo momento, penso sia improbabile che venga in Turchia», così Domenico Tedesco, allenatore dei turchi intervistato da La Gazzetta dello Sport, su Cristopher Nkunku.

Dichiarazioni che non fanno altro che confermare quanto detto dallo stesso calciatore francese al termine di Fiorentina Milan. L’autore del gol del pareggio ha infatti ribadito come non abbia intenzione di lasciare i rossoneri a gennaio, vuole giocarsi le sue chance con mister Massimiliano Allegri.

Salvo quindi stravolgimenti, il reparto offensivo del Diavolo, da qui al termine della stagione, sarà composto da Christian Pulisic, Rafael Leao, Christopher Nkunku, Niclas Fullkrug e l’infortunato Santiago Gimenez.