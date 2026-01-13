Nkunku è carico, il gol alla Fiorentina lo rilancia: vuole giocarsi le sue chance con Allegri

Nkunku ha come obiettivo quello di conquistare la fiducia di mister Allegri, la scelta sul futuro è ormai definita

Il calciomercato e le dinamiche di spogliatoio regalano spesso storie di riscatto e determinazione. L’ultima, in ordine di tempo, riguarda Christopher Nkunku, l’attaccante francese dotato di una tecnica sopraffina e di una rapidità d’esecuzione che lo rendono uno dei profili più interessanti del panorama europeo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore avrebbe preso una decisione definitiva: restare a Milano per giocarsi le proprie chance e diventare un punto fermo della squadra.

Il gol di Firenze: la scintilla del riscatto

La recente rete siglata contro la Fiorentina non è stata soltanto un timbro sul tabellino, ma una vera e propria iniezione di fiducia per l’ex Chelsea. Dopo un periodo di adattamento, il fantasista transalpino sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori, dimostrando di poter essere l’arma in più per l’attacco dei rossoneri.

Il suo obiettivo dichiarato è quello di conquistare definitivamente la fiducia di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, allenatore pragmatico e grande gestore di talenti, chiede ai suoi uomini non solo qualità, ma anche sacrificio e costanza. Nkunku, con la sua duttilità tattica che gli permette di agire sia da seconda punta che da esterno d’attacco, sembra pronto a rispondere presente alle richieste del mister.

Concorrenza e ambizione: l’effetto Füllkrug

L’ambiente a Milanello è stimolante ma altamente competitivo. L’arrivo di Niclas Füllkrug, il possente centravanti tedesco specialista del gioco aereo e terminale offensivo di peso, ha inevitabilmente aumentato la concorrenza nel reparto avanzato. Tuttavia, anziché farsi scoraggiare dai nuovi arrivi, il francese ha reagito con determinazione.

Per il Diavolo, poter contare su una batteria di attaccanti così variegata è un vantaggio strategico non indifferente. La sana competizione tra la fisicità del tedesco e la classe cristallina del francese non può che innalzare il livello degli allenamenti e, di riflesso, delle prestazioni domenicali.

Un futuro a tinte rossonere

Nonostante le sirene di mercato che lo avevano accostato a possibili partenze, il legame tra Nkunku e il club milanese sembra oggi più solido che mai. Il calciatore vuole dimostrare di essere all’altezza della storia della società meneghina, puntando a una maglia da titolare inamovibile per guidare l’attacco verso traguardi ambiziosi.