Nkunku decisivo, Giaccherini: «Movimento perfetto e cattiveria da attaccante»

Nkunku decisivo, l’analisi di Giaccherini sul gol del francese entrato a gara in corso e capace di spostare l’equilibrio del match

L’ingresso in campo di Christopher Nkunku, attaccante francese noto per la sua rapidità e capacità di attaccare la profondità, ha cambiato volto alla partita negli ultimi quindici minuti. In una gara che stava prendendo una piega complicata, il suo gol ha avuto un peso specifico enorme, dimostrando come anche pochi minuti possano bastare a un giocatore di qualità per lasciare il segno. Una rete da vero uomo d’area, costruita con tempi giusti, lettura dello spazio e soprattutto con la determinazione tipica di chi vive per il gol.

Nel post partita, l’episodio è stato analizzato da Emanuele Giaccherini, ex centrocampista e oggi commentatore tecnico, intervenuto ai microfoni di DAZN. La sua lettura si è concentrata soprattutto sull’aspetto mentale e sulla qualità del movimento senza palla, elementi spesso decisivi quando si subentra a gara in corso.

NKUNKU – «Non è mai facile entrare ed essere subito in partita. Era una partita tosta, dovevi entrarci immediatamente con la testa. Fa un bel movimento, va alle spalle di Comuzzo e poi calcia con cattiveria, da attaccante: ti arriva un pallone e devi andarci con quella cattiveria».