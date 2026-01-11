Allegri: «Abbiamo avuto le occasioni. Nkunku bene da centravanti. Inter Napoli? Non ci penso proprio»

Allegri al termine di Fiorentina Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni per commentare la sfida andata in scena al Franchi

Al termine di Fiorentina-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto mister Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni a margine della sfida:

LE NOTE POSITIVE – «Nkunku non è l’unica nota positiva, abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto occasioni per far gol e non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo sono partiti meglio loro, poi dopo il gol di Comuzzo siamo stati bravi a portare tanti palloni intorno all’area. Poi dopo l’1-1 abbiamo commesso lo stesso errore fatto col Genoa».

NON PUOI AVERE 100 OCCASIONI – «Non è che nel calcio puoi fare 100 occasioni, prima eravamo più precisi ora un po’ meno. Siamo secondi, quindi per ora è un buon risultato».

ALCUNI SINGOLI – «Dobbiamo stare attenti alle palle inattive, perché determinano le partite. Loftus e Jashari non sono andati male, Ricci ha fatto una buona partita».

JASHARI E FULLKRUG – «Jashari ha fatto una buona partita, viene da un infortunio e ha poco minutaggio, ha fatto buone cose, ha dato una bella palla ad Estupinan. Deve capire bene il calcio italiano, che non è facile specialmente per chi viene dall’estero. Scherzavo con Luka che mi ha detto che non gli era capitato che uno lo seguisse per tutta la partita come col Genoa. Fullkrug ha fatto due assist al primo tempo, in zona area è un giocatore importante».

NKUNKU E LEAO – «Ci vuole calma e pazienza, al 25 maggio bisogna arrivare tra le prime 4. Nkunku ha fatto buone cose, da centravanti si esprime bene. Leao poteva determinare di più negli ultimi minuti, ma non stava benissimo».

TRA INTER E NAPOLI? – «Non ci penso proprio, perché dobbiamo pensare a noi stessi e dobbiamo cercare di tornare alla vittoria. A noi mancano 34/36 punti per tornare a giocare in Champions. Andiamo piano e non perdiamo di vista quella che è la realtà. Abbiamo cambiato il 55% della squadra, dobbiamo essere realisti ed esigenti con noi stessi».