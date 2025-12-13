Nkunku, Allegri e il messaggio per il francese: qualità indiscutibili, col Sassuolo nuova chance per l’ex Chelsea

Nkunku continua ad essere un pupillo di Massimiliano Allegri: il francese avrà di nuovo una chance domani contro il Sassuolo

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro il Sassuolo ha toccato temi cruciali, dagli infortuni alla delicata situazione dell’attacco. Mentre Christian Pulisic è la grande certezza e Santiago Gimenez resta un “desaparecidos”, i riflettori sono puntati su Christopher Nkunku, per il quale il tecnico ha speso parole di elogio e incoraggiamento.

Nkunku, Allegri ci crede ancora: l’appello alla serenità

Allegri ha assunto un ruolo quasi paterno nel motivare il centravanti francese, ancora a secco di gol in Serie A. Come riportato da TMW, il messaggio è un invito alla tranquillità:

PAROLE – «Deve essere più sereno. È arrivato in un ambiente in cui tutti l’abbiamo voluto. I compagni, l’allenatore e la società hanno piena fiducia in lui. Gli ho detto che deve sorridere un po’ di più, se sorride un po’ di più le cose andranno bene. Ha ottima tecnica, da qui alla fine dell’anno farà ottime cose».

Nonostante gli anni di alti e bassi al Chelsea prima dell’arrivo al Milan, Allegri e il club vedono nel Milan l’«isola verde» dove Nkunku può ritrovare serenità e il suo miglior calcio.

Conferme: Il tandem d’attacco con Pulisic sembra funzionare, e il francese ha disputato il suo miglior tempo in stagione proprio accanto all’americano (come il secondo tempo di Torino, definito «molto positivo e impattante» da Allegri).

Obiettivo: Domani, nel particolare orario delle 12:30, Nkunku ha la grande occasione di invertire la rotta e sbloccarsi. Un gol, o anche solo un'altra prestazione solida, potrebbe portarlo a «giocarsi seriamente le proprie carte» e a convincere definitivamente.

Contestualmente, Allegri ha confermato che Rafael Leão e Fofana non saranno disponibili per la gara di domani, ma saranno entrambi recuperati e pronti per la semifinale di Supercoppa di giovedì contro il Napoli.