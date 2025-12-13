Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico alla vigilia di Milan Sassuolo

Conferenza stampa Allegri: il tecnico rossonero presenta da Milanello la sfida di domani a San Siro contro il Sassuolo

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Sassuolo in trasferta. Milannews24 seguirà la diretta LIVE dell’evento a partire dalle ore 12.

INSIDIA SASSUOLO – «Domani cerchiamo di invertire questa rotta, i numeri non sono a nostro favore, il Sassuolo è un’ottima squadra con un’ottima classifica. Una di quelle squadre con cui le partite non finiscono mai sia se sei in vantaggio che se sei sotto».

BOLLETTINO MEDICO – «Leao non ci sarà domani ma ci sarà certamente in Supercoppa. Fofana ha recuperato del tutto, ma domani lo lasciamo a casa che non si è allenato. Athekame è pronto. Gimenez sta lavorando per tornare».

PULISIC E NKUNKU – «Ha ancora margini di crescita, un ragazzo molto schivo, che poi quando è in campo si trasforma e davanti alla porta diventa diabolico, credo debba trovare ancora la forma migliore. Nkunku ha fatto un’ottima partita nel secondo tempo di Torino».

FASE DIFENSIVA ATTENTA – «Bisogna avere approcci positivi sia all’inizio della partita che all’inizio del secondo tempo, che sono i momenti più delicati. Domani è la prima alle 12:30, ci avviamo verso la feste, c’è un po’ quest’aria da festa, la priorità nostra è affrontarla con grande ordine, perché la partita dura 100 minuti. La fase difensiva domani dovrà essere molto buona, loro possono farti gol in ogni momento».

COSA MANCA A NKUNKU? – «Deve essere più sereno, perché è arrivato in un ambiente in cui tutti lo abbiamo voluto. Deve sorridere un po’ di più, è un giocatore importante e che ha tecnica».

LE FAVORITE PER LO SCUDETTO, PERCHE’ INTER E NAPOLI? – «L’Inter e il Napoli si sono giocate il campionato fino all’ultima giornata ed è normale che siano le favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, ne sono arrivati di ottimi che si sono mischiati con altri ottimi che già c’erano. Siamo il Milan e puntiamo al massimo, partendo dalla base che l’obiettivo è tornare in Champions. Abbiamo 31 punti e siamo in testa ma ne mancano ancora tanti per centrare l’obiettivo».

