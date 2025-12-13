MN24 – Milan Sassuolo: oltre 72mila spettatori e un ricco Christmas Village a San Siro

Milan Sassuolo: a San Siro previsti oltre 72mila spettatori e un ricco pre-partita in vista del Natala rossonero. Tutti i dettagli

Grandi numeri e atmosfera natalizia per il lunch match di domani, domenica 14 dicembre, tra Milan e Sassuolo (ore 12:30). A San Siro sono attesi oltre 72.000 spettatori, un dato che testimonia il grande entusiasmo dei tifosi rossoneri.

Il club, come riportato da Milannews24, ha organizzato diverse iniziative a corredo del match per intrattenere le famiglie e celebrare le festività.

Milan Sassuolo: L’ENEL CHRISTMAS VILLAGE

La fan zone ospiterà uno speciale e coinvolgente Enel Christmas Village, un vero e proprio villaggio di Natale pensato per l’esperienza pre-partita:

Intrattenimento: Ci saranno attività per tutti, come il truccabimbi e momenti di innevamento artificiale per creare un’atmosfera magica.

Ci saranno attività per tutti, come il truccabimbi e momenti di per creare un’atmosfera magica. Giochi: Il cuore del villaggio sarà un biliardino gigante che permetterà sfide fino a 11 contro 11, il Subsoccer (calcio da tavolo giocato da seduti) e l’ arcade box .

Il cuore del villaggio sarà un che permetterà sfide fino a 11 contro 11, il (calcio da tavolo giocato da seduti) e l’ . Gadget e Foto: I tifosi potranno sventolare la grande bandiera di Milanello e scattare foto ricordo nel photobooth a tema invernale. Un contest instant-win darà la possibilità di vincere gadget e prodotti ufficiali AC Milan scansionando un QR code.

In occasione della partita, verrà allestita anche un’area dedicata a Fondazione Milan per promuovere le sue iniziative sociali. Durante le festività, l’impegno si concentra sul programma “Sport for All”, volto a sostenere l’inclusione e l’accessibilità nello sport.

Raccolta Fondi: Parte del ricavato dei biglietti di Milan-Sassuolo e degli ingressi al Museo Mondo Milan sarà destinata ai progetti della Fondazione.

Parte del ricavato dei biglietti di Milan-Sassuolo e degli ingressi al Museo Mondo Milan sarà destinata ai progetti della Fondazione. Iniziative Sostenute: Le attività finanzieranno il programma che coinvolge le squadre Briantea84 e Vharese nel campionato DCPS della FIGC e Calcio Seduto, offrendo ai bambini (7-12 anni, con o senza disabilità) la possibilità di giocare in un contesto educativo e inclusivo.

I volontari presenti allo stadio omaggeranno i tifosi con un pensiero natalizio, e chiunque può contribuire sul sito dona.fondazionemilan.org.