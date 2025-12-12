Milan Sassuolo: Pulisic e Nkunku insieme dal 1° minuto. Ballottaggio aperto a centrocampo: Allegri medita

Milan Sassuolo, Allegri lancerà la coppia d’attacco Pulisic-Nkunku in attacco e deve sciogliere il ballottaggio tra Loftus-Cheek e Nkunku. Inglese favorito

La vigilia di Milan-Sassuolo (domenica, ore 12:30) è scandita dai dubbi e dalle certezze di Massimiliano Allegri, costretto a fare i conti con diverse assenze ma determinato a non perdere punti preziosi in ottica Scudetto.

Secondo le ultime indicazioni fornite da Peppe Di Stefano di Sky Sport, si va verso la conferma del solito 3-5-2, modulo che ha garantito solidità e risultati nelle ultime uscite.

Milan Sassuolo: esordio della coppia Pulisic-Nkunku

La novità più attesa e interessante riguarda il reparto offensivo, che vedrà un esordio in campionato:

Pulisic e Nkunku scenderanno in campo per la prima volta da titolari insieme in Serie A.

Con l’assenza forzata di Leão e Gimenez, Allegri si affida alla qualità e alla prolificità di Christian Pulisic e alla tecnica di Christopher Nkunku, sperando che il francese possa finalmente sbloccarsi e dare un contributo decisivo alla manovra offensiva rossonera.

A centrocampo, l’assenza di Fofana e il possibile turno di riposo per Modric hanno aperto il ballottaggio per il ruolo di mezzala.

Modric e Rabiot sono confermati come pilastri centrali.

sono confermati come pilastri centrali. Nel ruolo di mezzala interna, Loftus-Cheek è al momento favorito rispetto a Ricci.

L’inglese, che ha bisogno di continuità in vista delle ambizioni mondiali, avrà l’occasione di dimostrare il suo valore, anche se Ricci ha fornito segnali positivi nell’ultima uscita. La scelta finale di Allegri punterà sull’equilibrio in mezzo al campo, cruciale per arginare il gioco propositivo del Sassuolo.