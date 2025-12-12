News
Allegri rivoluziona il Milan? Tutte le idee del tecnico tra il Sassuolo e il Napoli in Supercoppa. Ultime
Allegri è pronto a mandare in campo due Milan diversi in vista del doppio impegno con Sassuolo e Napoli in Supercoppa Italiana
Il Milan si concentra sulla prossima partita contro il Sassuolo a San Siro (domenica, ore 12:30), un appuntamento fondamentale per dare continuità al successo sul Torino e lanciare la volata per il titolo di campione d’inverno. Allo stesso tempo, Massimiliano Allegri sta già pianificando la semifinale di Supercoppa Italiana di giovedì 18 dicembre contro il Napoli.
La preparazione ai due appuntamenti è fitta di incognite legate all’infermeria. Come riporta Calciomercato.com, l’allenatore rossonero lavora su due differenti ipotesi di formazione.
Allegri tra Sassuolo e Milan: solo Athekame recuperato, i big aspettano Riyad
Al termine della seduta odierna, le notizie dal campo di Milanello sono agrodolci:
- Rientro: L’esterno svizzero Athekame, reduce da un problema al polpaccio, è tornato a lavorare in gruppo e sarà a disposizione per la panchina contro il Sassuolo.
- Out per Domenica: Niente da fare per Youssouf Fofana (problema muscolare), Rafael Leao (anche lui lieve problema muscolare) e Santiago Gimenez. Tutti e tre hanno svolto un programma personalizzato e non saranno rischiati nel weekend, mirando al rientro in Supercoppa.
La missione è più alla portata per Fofana e Leao, mentre per l’attaccante messicano Santiago Gimenez le incognite restano molte: ai box dal 28 ottobre, ha appena ricominciato la fase di riatletizzazione.
In virtù delle assenze e dell’esigenza di turnover, Allegri è pronto a un cambio importante in mediana:
- Esordio: Luka Modric, dopo 14 match consecutivi da titolare in Serie A, potrebbe finire in panchina per far spazio ad Ardon Jashari. Lo svizzero è sempre più in predicato di esordire dal primo minuto in campionato.
- Centrocampo: Con l’assenza di Fofana, si ripropone il ballottaggio tra Ricci e Loftus-Cheek.
- Attacco Obbligato: In avanti, la scelta appare obbligata, con la coppia Pulisic-Nkunku a guidare l’attacco.
In vista della sfida di Riyad contro il Napoli, si può immaginare un Milan diverso, con i rientri dei lungodegenti:
- Centrocampo: Possibile il rientro di Fofana in mezzo al campo con Modric e Rabiot.
- Attacco: Si attende con ansia di vedere Rafael Leao finalmente in coppia con Christian Pulisic. I due migliori marcatori rossoneri hanno potuto giocare insieme per soli 135 minuti a causa dei ripetuti problemi fisici. La Supercoppa è l’occasione perfetta per vederli all’opera insieme.