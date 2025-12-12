MN24 Athekame tutto confermato, Allegri lo ritrova: le ultime da Milanello

 Athekame tutto confermato, Allegri lo ritrova: le ultime
3 ore ago

Athekame

Athekame torna ad allenarsi con il resto del gruppo, proprio come previsto. Le ultime dal centro sportivo di Milanello

Arrivano conferme dal centro sportivo di Milanello, Athekame è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. L’esterno svizzero sarà nuovamente a disposizione di mister Massimiliano Allegri, domenica andrà in panchina in Milan-Sassuolo, è verosimilmente la prima alternativa ad Alexis Saelemaekers.

Proseguono invece un programma di lavoro personalizzato Rafael Leao, Santiago Gimenez e Youssouf Fofana.

Saranno assenti domenica alle ore 15:00 allo Stadio San Siro, il portoghese ed il francese puntano ad esserci giovedì in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Resta da capire invece la situazione relativa al messicano.

