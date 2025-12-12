Milan Sassuolo, l’assenza di Berardi una boccata d’aria: alle 12:30 è imprendibile! I numeri

Milan Sassuolo che vedrà come grande assente Domenico Berardi, il suo score all’ora di pranzo preoccupava. Allegri ha un pensiero in meno

Il palinsesto della Serie A propone un appuntamento mattutino di grande interesse: domenica alle ore 12:30, lo Stadio Meazza sarà teatro della sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico toscano noto per la sua pragmatica gestione delle partite, e il Sassuolo, guidato dal campione del mondo 2006 Fabio Grosso. Tuttavia, l’avvicinamento al lunch match è segnato da una notizia che porta un evidente sospiro di sollievo in casa rossonera: l’assenza forzata di Domenico Berardi.

L’Assenza Che Vale Tre Punti

Il talentuoso attaccante e capitano dei neroverdi, vera anima e simbolo del club emiliano, non sarà infatti della partita a causa di un infortunio. La sua defezione è un fattore cruciale, soprattutto considerando l’orario del fischio d’inizio.

Il club meneghino sa bene quanto Berardi sia devastante proprio nei cosiddetti ‘lunch match’. L’ala destra calabrese vanta infatti un record storico e ineguagliabile in Serie A in questa particolare fascia oraria. Berardi è il vero “Re dell’ora di pranzo”, avendo messo a segno la bellezza di 19 gol nelle partite iniziate alle 12:30. Nessun altro giocatore nella storia del massimo campionato italiano ha saputo raggiungere tale cifra, rendendolo l’incubo statistico di tutte le difese.

L’assenza del suo capocannoniere permette al Diavolo di Allegri di affrontare l’impegno con una preoccupazione in meno, sebbene il Sassuolo di Grosso resti una formazione temibile e votata al gioco offensivo.

Il Confronto Statistico: Distacco Abissale

Per comprendere appieno il peso dell’assenza di Berardi, basta osservare la classifica dei marcatori nei lunch match. Il distacco dagli altri grandi specialisti è abissale, confermando l’unicità del record dell’esterno del Sassuolo.

Alle spalle di Berardi, il primo inseguitore è Ciro Immobile, l’attaccante e bomber della Lazio, che si ferma a quota 14 reti segnate all’ora di pranzo. Sul gradino più basso del podio si colloca il potente attaccante colombiano Duván Zapata, attualmente in forza al Torino, con 13 centri mattutini.

Con il suo talismano fuori dai giochi, il Sassuolo dovrà trovare soluzioni alternative per mettere in difficoltà la retroguardia del Milan. Per i rossoneri, invece, l’obiettivo è sfruttare il fattore casa e l’assenza pesante dell’avversario per ottenere una vittoria fondamentale per la corsa ai vertici.