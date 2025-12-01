Infortunio Berardi, tegola per Grosso: lesione al flessore, salta la sfida di San Siro contro il Milan? Ultime

Infortunio Berardi: il capitano neroverde ko per una lesione muscolare. Niente big match contro i rossoneri alla 15ª giornata? Ultime

Una notizia che scuote l’ambiente neroverde e che inevitabilmente cambia gli equilibri in vista della prossima sfida di cartello a San Siro. Domenico Berardi non sarà della partita contro il Milan, in programma per la 15ª giornata di Serie A. L’attaccante del Sassuolo, costretto a uscire anzitempo durante il match in trasferta contro il Como, è stato sottoposto nelle scorse ore ai consueti esami strumentali, che hanno emesso un verdetto impietoso per il tecnico Fabio Grosso. La diagnosi parla chiaro: il capitano ha rimediato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra.

Infortunato Berardi, il comunicato ufficiale del Sassuolo

A comunicarlo è stato lo stesso club emiliano attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito e sui canali social, specificando che il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo per tentare il recupero. Tuttavia, i tempi tecnici per una lesione di questa entità escludono la sua presenza nel breve periodo. Si tratta di brutte notizie per il Sassuolo, che perde il suo leader tecnico e carismatico proprio alla vigilia di un ciclo di ferro. L’infortunio di Berardi macchia infatti l’ottimo avvio di stagione dei neroverdi, attualmente noni in classifica, che ora dovranno reinventare il proprio attacco.

Il calendario non aiuta: Grosso dovrà fare a meno del suo numero 10 non solo nella prossima sfida casalinga contro la Fiorentina, squadra ferita ma ricca di qualità, ma soprattutto nel big match contro il Milan. I neroverdi si recheranno al “Meazza” senza il loro uomo più pericoloso, colui che spesso in passato ha saputo fare male al Diavolo. L’assenza si protrarrà probabilmente anche per l’ultimo turno pre-natalizio contro il Torino al Mapei Stadium. Per Allegri, un pericolo in meno da gestire; per il Sassuolo, una montagna molto più ripida da scalare.