Berardi ancora out, infortunio muscolare: tra due settimane c’è Milan Sassuolo. Le ultime sulle sue condizioni

Berardi ha lasciato il campo anzitempo ieri sera in Como-Sassuolo. Ci sarà contro il Milan domenica 14?

Un pesante punto interrogativo si è acceso sulle sorti del Sassuolo in vista dei prossimi impegni di campionato, in particolare la cruciale sfida contro il Milan. A destare preoccupazione è l’infortunio occorso a Domenico Berardi, l’attaccante esterno, capitano e vero uomo simbolo dei neroverdi, noto per il suo sinistro potente e la sua eccezionale vena realizzativa.

Il problema si è manifestato durante la gara Como-Sassuolo, costringendo il talentuoso numero 10 a lasciare il campo al 51° minuto a causa di un evidente problema muscolare. L’uscita anticipata del fantasista ha subito gettato un’ombra sull’entità del danno, con l’ambiente neroverde in attesa di comunicazioni ufficiali.

Controlli Strumentali e Attesa per il Verdetto

Nelle prossime ore, Berardi sarà sottoposto a controlli strumentali approfonditi, gli unici in grado di definire con esattezza la natura e i tempi di recupero dell’infortunio. L’auspicio è che si tratti di un semplice affaticamento o una lesione di lieve entità, che non comprometta la sua presenza per un periodo prolungato.

Tuttavia, il calendario incombente lascia poco spazio all’ottimismo per l’impegno più atteso dai neroverdi. Tra due settimane esatte, precisamente domenica 14 dicembre, il Milan affronterà in casa il Sassuolo. La domanda che tiene banco è inevitabile: Berardi sarà in campo?

Berardi, Incubo Rossonero: L’Uomo dei Record Contro il Milan

La potenziale assenza del capitano Sassuolo rappresenta un fattore di sollievo per i rossoneri. Domenico Berardi, infatti, ha costruito contro il Diavolo una delle sue più incredibili strisce in Serie A, rendendolo una vera e propria “vittima preferita”.

Le sue prestazioni contro il club di Milano sono state spesso decisive e memorabili, caratterizzate da gol pesanti e performance che hanno contribuito a infliggere sonore sconfitte. La sua presenza in campo, oltre al valore tecnico, aggiunge un notevole peso psicologico.

Massimiliano Allegri, il saggio stratega del Milan, incrocia le dita. Sapere di non dover affrontare il micidiale sinistro del numero 10 neroverde faciliterebbe notevolmente i piani tattici del Milan. L’esito degli esami medici di Berardi è destinato a influenzare pesantemente non solo le ambizioni del Sassuolo, ma anche la strategia difensiva del Diavolo per il cruciale appuntamento casalingo