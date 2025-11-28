Classifica Serie A aggiornata, il Como si lancia in zona Champions: Milan e altre concorrenti avvisate

Classifica Serie A – La squadra di Cesc Fabregas batte anche il Sassuolo, può essere una candidata alla zona Champions?

Il primo match della tredicesima giornata di Serie A, andata in scena al Sinigaglia, ha visto sfidarsi Como e Sassuolo. La sfida si è chiusa sul risultato di 2-0 grazie alle reti di Douvikas e Moreno.

La squadra di Cesc Fabregas continua a vincere, imbattuta dalla seconda giornata, è salito a quota 24 punti, agganciando al quarto posto Bologna e Inter che hanno però una partita in meno. Il club lombardo attualmente è anche a -1 dal Milan che domani sera ospiterà la Lazio. A -1 anche dal Napoli e -3 dalla Roma prima, domenica all’Olimpico c’è lo scontro diretto.

Classifica Serie A aggiornata, il Como aggancia il treno Champions

Questa la classifica di Serie A aggiornata:

ROMA – 27

NAPOLI – 25

MILAN – 25

BOLOGNA – 24

INTER – 24

COMO – 24*

JUVENTUS – 20

LAZIO – 18

SASSUOLO- 16*

UDINESE – 15

TORINO – 14

CREMONESE – 14

ATALANTA – 13

CAGLIARI – 11

PARMA – 11

LECCE – 10

PISA – 9

GENOA – 8

VERONA – 6

FIORENTINA – 6



*una partita in più.