Nkoulou, altra alternativa Toro per arrivare a Krunic, oltre a Meitè, giocatore importante da questo punto di vista per arrivare allo scambio. Come riporta questa mattina Tuttosport, al Milan piacerebbero giocatori del calibro di Simakan (il quale sarebbe anche d’accordo), Kabak e Milenkovic (quest’ultimo trattato in estate) ma son tutti giocatori di un certo spessore economico.

MEGLIO UNO SCAMBIO- Meglio uno scambio come ad esempio quello tra Krunic e Meitè oppure, con Nkoulou, il quale ultimamente gioca poco ed inizia anche a vedere gli spettri di un mancato rinnovo contrattuale, con la scadenza che incombe, fissata al prossimo giugno. Il Milan, date le circostanze, potrebbe anche pensare a Krunic in prestito con obbligo di riscatto a giugno, in modo tale da avere subito il camerunense classe 1990.