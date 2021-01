Toro, trattative e scambi con il Milan: Meitè e Krunic protagonisti del calciomercato invernale, a pochi giorni dalla gara in campionato.

Toro, trattative e scambi con il Milan: Meitè e Krunic protagonisti del calciomercato invernale, a pochi giorni dalla gara in campionato, in programma sabato 9 gennaio al Meazza.

COSA POTREBBE SUCCEDERE- Fino a quella data la trattativa potrebbe intensificarsi, come spiega questa mattina Tuttosport a pag. 12: “Toro-Milan, in vista trattative e scambi. In ballo anche Meitè”. E ancora: “Il centrocampista francese farebbe comodo a Pioli, che però deve ancora decidere se far partire il bosniaco, già obiettivo dei granata. Ma la vera novità riguarda il difensore camerunense”. Come? Con un scambio che eviterebbe spese al momento non sostenibili: entrambi i giocatori non vivono un periodo di massimo splendore e in caso di scambio farebbero molto comodo ai nuovi tecnici.

ANCHE IL GENOA- Toro dunque attento a Krunic ma anche il Genoa segue il giocatore e ne avrebbe bisogno esattamente come Giampaolo: “Sul rossonero è sempre vivo però anche il Genoa. E Vagnati resta vigile su Tourè e Duncan”.